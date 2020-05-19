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19 мая • обновлено в 22:13
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"Почему в "Миротворце" нет украинских депутатов?" Чемпион мира поддержал Усика и Ломаченко

1.1т
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Чемпион мира по кикбоксингу 2008 года, севастополец Павел Журавлев заявил, что Усик и Ломаченко сделали очень много для Украины и не заслуживают попадания в "Миротворец".

Павел Журавлев

Павел Журавлев

Крым. Реалии

"Я, честно, восхищаюсь боксерскими качествами Ломаченко. Я чуть-чуть знаю его как человека. Я знаю, что он очень хороший человек, благородный. Вопрос, что за уши вытащили какие-то моменты, не буду обсуждать эти вопросы, включили его в список "Миротворца". Хорошо, почему нет в этом списке наших депутатов, которые катаются в Москву на переговоры? Почему нет взяточников? Вопросов очень много", – цитирует Журавлева tribuna.com.

По словам крымчанина поступок боксеров не стоил шумихи, раздутой вокруг этого.

"Если мы говорим, что боремся с чем-то, то нужно начинать не с таких мелких, малозначимых вещей, когда за спиной у нас происходят неприятности гораздо крупнее. Я сам не все одобряю, что происходит, но какого-то криминала большого я не вижу", – подытожил спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алина Шатерникова заявила, что не готова давать оценку пути, по которому идут Александр Усик и Василий Ломаченко.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Усик Василий Ломаченко
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