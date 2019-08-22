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Победителю – $15 млн: как распределят фантастический призовой фонд ЧМ по Dota 2

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На чемпионате мира по Dota 2, который с 20 по 25 августа проходит в китайском Шанхае, разыгрывают более 33 миллионов долларов.

Призовой фонд The International 2019 стал рекордным в истории, всего лишь за 55 дней сборов побив достижение минувшего года.

Победитель турнира получит чуть менее половины суммы, а именно 15 378 192 долларов. Команде, которая займет второе место, достанется 4,4 млн, бронзовый же призер заработает три миллиона.

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The International 2019: результаты, расписание и сетка плей-офф ЧМ по Dota 2 22 августа

Победителю – $15 млн: как распределят фантастический призовой фонд ЧМ по Dota 2

Миллионерами так же станут следующие три коллектива. За четвертое место заплатят 2,027 миллиона, а за пятое и шестое – по 1,182 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская команда Virtus.pro сенсационно вылетела с The International 2019, проиграв аутсайдерам из Китая.

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Тема
Киберспорт
Место
Китай Шанхай
Тег
DotA 2
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