Победителю – $15 млн: как распределят фантастический призовой фонд ЧМ по Dota 2

На чемпионате мира по Dota 2, который с 20 по 25 августа проходит в китайском Шанхае, разыгрывают более 33 миллионов долларов.

Призовой фонд The International 2019 стал рекордным в истории, всего лишь за 55 дней сборов побив достижение минувшего года.

Победитель турнира получит чуть менее половины суммы, а именно 15 378 192 долларов. Команде, которая займет второе место, достанется 4,4 млн, бронзовый же призер заработает три миллиона.

Миллионерами так же станут следующие три коллектива. За четвертое место заплатят 2,027 миллиона, а за пятое и шестое – по 1,182 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская команда Virtus.pro сенсационно вылетела с The International 2019, проиграв аутсайдерам из Китая.

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