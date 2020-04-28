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28 апреля • обновлено в 20:30
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Победитель главного ралли Америки Би Джей Болдуин застрелил человека

1.5т
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Двукратный победитель ралли-рейда "Баха 1000" Би Джей Болдуин оказался под следствием из-за смертельного инцидента, произошедшего в Лас-Вегасе, информирует Racer.

Би Джей Болдуин

Би Джей Болдуин

Racer

Как сообщает источник, у пилота возник конфликт с двумя неизвестными на парковке возле кафе. Один из них открыл стрельбу, после чего Болдуин сам начал стрелять и ранил нападавшего, который спустя некоторое время скончался на месте происшествия. В общей сложности участники перестрелки произвели около 15 выстрелов.

Болдуин сам позвонил в полицию. По информации следствия, у пилота было разрешение на ношение оружия и он действовал в целях самообороны. Примечательно, что Болдуин является сторонником разрешений на ношение оружия для американцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 22-летний боксер из Сальвадора Алексис Навидад был застрелен напротив своего дома двумя членами бандитской группировки.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
США
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