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По заслугам: Зеленский наградил лучших дзюдоистов Украины

2.9т Читать материал на украинском

Чемпионы II Европейских игр украинские дзюдоисты Георгий Зантарая и Дарья Белодед были отмечены государственными наградами на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский и Дарья Белодед

Владимир Зеленский и Дарья Белодед

Федерация дзюдо Украины

Во время своего визита на олимпийскую базу "Конча-Заспа" Зеленский вручил Зантараю орден "За заслуги" II степени, а Белодед — орден Княгини Ольги ІІІ степени.

Личные тренеры чемпионов Виталий Дуброва и Светлана Кузнецова получили почетные звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта", сообщает страница ФДУ в Facebook.

Напомним, что на II Европейских играх в Минске украинские дзюдоисты завоевали две золотые медали. Зантарая и Белодед стали также чемпионами Европы-2019.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-летняя украинская чемпионка завела сеть сочным фото.

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Персоны
Дарья Белодед Георгий Зантарая
Место
Украина Киев
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