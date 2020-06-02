"По уровню расизма Украина легко даст прикурить США" - Жан Беленюк

Чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе, а также депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Жан Беленюк прокомментировал массовые беспорядки в США.

"Когда меня спрашивают сталкиваюсь ли я в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов. Но, это конечно несопоставимо с тем, что в 21 веке можем увидеть в стране с, казалось бы, развитой демократией. Не буду здесь призывать всех быть добрее и т.п., просто констатирую факт – по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его намного меньше! Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть украинцем и жить в этой стране, при ее недостатках и достоинствах! А расизм, расизм идет на ###, сегодня я – Джордж Флойд", – написал Беленюк в Instagram.

Стоит отметить, что депутат-борец неправильно использовал оборот "дать прекурить", на что обратили внимание пользователи в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Кличко резко осудил поступок американского полицейского Дерека Шовина, который привел к смерти Джорджа Флойда.