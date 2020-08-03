По сценарию: Кокляев сделал признание о бое с Емельяненко

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев признался, что его поединок против Александра Емельяненко, который закончился нокаутом в первом раунде, должен был пройти по другому сценарию.

"Наш бой должен был пройти немножко по другому сценарию, и Саня его укоротил. Установка была такая, что мы должны были работать до четвертого раунда, не убивая друг друга. Сегодня я говорю то, что носил в себе с декабря 2019 года. В нашем бою все должно было случиться красиво, у Саши еще хватило совести меня сильно не добивать, когда я был в стоячем нокдауне. Перед нами была задача сделать красивый бой и дожить до четвертого раунда. Не буду говорить, кем она была поставлена, пусть люди гадают", – цитирует слова Кокляева издание Спорт-Экспресс.

Напомним, что в последнем своем бою Емельяненко-младший разгромно уступил Магомеду Исмаилову на турнире ACA 107 в Сочи. Он был нокаутирован в третьей пятиминутке поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр не смог самостоятельно зайти в самолет после боя с Исмаиловым.