"По идее Зеленского": украинских спортсменов не пустили на ЧМ по мини-футболу

Сборная Украины из-за бюрократических проблем в неполном составе прилетела в Австралию на чемпионат мира 2019 по мини-футболу.

Из заявленных на турнир 22 футболистов визы получили только 8 украинских спортсменов, среди которых нет голкиперов. Команда уже подала апелляцию на отказ в выдаче виз. Если она окажется успешной, то остальные футболисты вскоре отправятся в Австралию, но начнут играть только со второго тура.

В австралийском городе Перт сборную встретили представители украинской диаспоры Федерация мини-футбола Украины

На 1 октября у Украины запланирован стартовый матч ЧМ-2019 с Ливаном, и футболистов на игру не хватает. Поэтому в федерации мини-футбола Украины в шутку решили дополнить команду представителями диаспоры.

"Поскольку в составе команды на первый матч есть только 5 игроков и тренеры, мы решили поддержать идею нашего президента Владимира Зеленского и пойти немного дальше. Выдавать паспорта нашей страны нашей диаспоре здесь мы не можем, но заявить пару игроков из местной украинской команды мы можем. Итак, после вечерней тренировки будет решено, кто из "Козаков Перта" присоединится к нашей команде", - написали на странице федерации в Facebook.

На чемпионате мира по мини-футболу сборная Украины 1 октября сыграет против Ливана (начало в 16:00), 3 октября против Румынии (15:30), а 5 октября против сборной Нигерии (15:30).

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