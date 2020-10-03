Плющенко показал видео "мирового рекорда" 12-летней фигуристки

Чемпион по фигурному катанию Евгения Плющенко заявил, что его 12-летняя ученица Вероника Жилина установила мировой рекорд.

Плющенко выложил видео на своей странице в Instagram, заявив, что девочка стала первой в истории фигуристкой, которая исполнила четверной лутц (4Lz) в 12 лет.

"Вероника Жилина – 4Lz. Впервые в мировой истории в 12 лет девочка прыгнула самый сложный прыжок в фигурном катании! Так держать и только вперед!" – подписал Плющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью прошлого года 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе установила два мировых рекорда, прежде принадлежавших ее соотечественнице Алине Загитовой.

В феврале 2018-го американский фигурист Натан Чен первым в истории сделал шесть четверных прыжков в одной программе.