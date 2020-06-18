Евгений Плющенко выступает во время Китайского тура "Звезды на льду 2017" в Пекинской столичной гимназии 16 декабря 2017 года в Пекине, Китай

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов выйти в ринг с оппозиционером Алексеем Навальным.

Таким образом Плющенко прокомментировал негативные высказывания в его адрес после ролика о голосовании по поправкам в конституцию РФ, где он снялся вместе с женой Яной Рудковской и 7-летним сыном.

"Постыдная и бессовестная эксплуатация несчастного ребенка", - написал Навальный в Twitter.

"Несчастный ребенок, которому достались алчные, бессовестные родители", – добавил он в Instagram.

Плющенко готов провести бой с Навальным

Плющенко готов провести бой с Навальным

"Я готов выйти в ринг с тем же Навальным. Хочет – пожалуйста, пусть докажет. Как раньше, была же дуэль. Давайте, можем дуэль сделать, а можем спарринг – наденем перчатки, капы, шлем, если он ему нужен. И можем высказаться по-спортивному", – цитирует Плющенко kp.ru.

По словам двукратного олимпийского чемпиона, он очень любит единоборства и уделяет много времени тренировкам. Особенно активно он занимается кикбоксингом, а его наставником является трёхкратным чемпион мира по данному виду спорта Александр Липовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Плющенко стал объектом травли в интернете после того, как озвучил расценки в своей школе фигурного катания "Ангелы Плющенко".