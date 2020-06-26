"Площадь звезд" в Киеве: кто представляет спорт

Во многих странах с большим уважением и почтением относятся к заслугам своих граждан – выдающихся деятелей культуры, искусства, спорта. "Аллеи славы" есть в Лондоне, Монако, Лодзи, Лос-Анджелесе…

В 2015 году "Площадь славы" появилась и в Киеве. Находится она в районе Спортивной площади, возле ТРЦ "Гулливер". Ее основная цель – напоминание украинцам о выдающихся достижениях соотечественников, которые сделали огромный вклад в дело, которому отдали много лет или всю жизнь. Своими успехами, достижениями, победами, рекордами они прославляли нашу страну далеко за ее пределами. Все они – пример новым поколениям украинцев.

Ежедневно на "Площадь звезд" приходят много киевлян и гостей столицы, ее посещение включено в маршрут киевских экскурсоводов. Среди звездных имен и немало известных людей мира спорта, которыми гордилась и продолжает гордиться наша страна. Это выдающийся футбольный тренер, Герой Украины Валерий Васильевич Лобановский, двукратный олимпийский чемпион легкоатлет Валерий Борзов, обладатель "Золотого мяча" футболист Олег Блохин, многократная чемпионка мира фехтовальщица Ольга Харлан, олимпийский чемпион фристайлер Александр Абраменко, биатлонистка Елена Пидгрушная, легкоатлетка Юлия Левченко, баскетболист Станислав Медведенко, наша "золотая рыбка" олимпийская чемпионка пловчиха Яна Клочкова, дзюдоистка Дарья Белодед… Список звезд украинского спорта, чьи имена увековечены на "Площади славы", можно продолжать еще долго. Вскоре там появятся и новые имена.

Звезду Андрея Шевченко открыли в 2019-м году kiev.informator.ua

Есть на площади и звезда заслуженного тренера Украины по боксу, воспитавшего много известных мастеров ринга, бессменного президента Лиги профессионального бокса Украины Михаила Завьялова, сделавшего огромный вклад в развитие украинского бокса. Вот что он сказал: "Площадь звезд – это очень хорошая инициатива. Спортсмены приносят славу нашей родине. Они заслуживают звезды, чтобы о них помнили, а молодое поколение, глядя на них, также должно стремиться стать чемпионами".

Если вы еще не были, друзья, на столичной "Площади звезд", обязательно посетите ее. Фотографируйтесь со звездами театра, кино и искусства, музыки и спорта, и больше узнаете о выдающихся сыновьях и дочерях нашей любимой Украины.

Напоследок – рубрика "Keep smile". Шесть коротких анекдотов от "Обозревателя" на медицинскую тему в честь недавнего Дня медика (21 июня).

1. Парень повредил палец на руке и пришел к врачу. Врачиха говорит:

- Раздевайтесь.

- Зачем? Я ведь всего лишь повредил палец.

Мужской голос из-за ширмы:

- Это что! Я вообще пришел телефон починить!

2. В аптеке. Молодой человек:

- Гандоны есть?

Аптекарша, глядя на него:

- Да, заходят иногда…

3. Пациент говорит доктору:

- Вы, наверное, мне эти таблетки прописали для того, чтобы я сильнее стал, не так ли?

- Да, а в чем дело?

- Я пузырек никак открыть не могу!

4. Звонок по телефону:

- Это аптека?

- Нет, вы ошиблись. Это офис частной компании.

- Не может быть! В справочнике написано, что это номер аптеки!

- Откровенно говоря, в каком-то смысле вы правы, здесь полно всяких гандонов. Но все-таки это офис…

5. Дед пришел на прием к врачу:

- На что жалуетесь, батенька?

- На сердце. На одну влезу – нормально. На другую – начинаю задыхаться. На третью – уже не могу…

- Ну вы, папаша, герой! Я на 30 лет моложе вас, но меня и на одну не хватает…

- Вы о чем, доктор?

- О женщинах.

- А я – о ступеньках.

6. Женщина жалуется врачу:

- Доктор, у мужа проблемы с потенцией. Сделайте, чтобы он стал прямо как бык!

- Ладно, раздевайтесь.

- Зачем?

- Если как бык – будем начинать с рогов!