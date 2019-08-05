"Плевок в лицо": в России возмутились из-за волейбольного чемпионата мира

В России произошел скандал после решения Международной федерации волейбола (FIVB), определившей 10 городов, которые в 2022 году должны принять чемпионат мира по волейболу.

Известный российский волейбольный тренер, экс-наставник сборной России, президент клуба "Белогорье" Геннадий Шипулин назвал "плевком в лицо" вердикт FIVB не включать в данный перечень Белгород.

"Белгород оставили без мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года, это плевок в лицо многочисленным олимпийским чемпионам, воспитанным в этом городе. Я всю жизнь отдал волейболу и получил такой плевок, такую пощечину. У нас же к чемпионату мира не только новая арена должна была быть. Был утвержден целый план, по которому расширялись в Белгороде дороги, ремонтировались дома, гостиницы, должны были появиться новые парковки", - заявил Шипулин, которого цитируют РИА-Новости.

Геннадий Шипулин РИА Новости

По его словам, Ярославль и Кемерово, которые вошли в список десяти российских городов-хозяев ЧМ, попали туда незаслуженно.

"Это неправильное решение. Судя по высказываниям руководителей Кемеровской и Ярославской областей, к 2020 году у них будет готова только проектная документация новых арен в этих городах, только начнут формировать финансирование. У нас же в Белгороде идет строительство, вырисовывается корпус новой арены. У нас давно прошла госэкспертиза объекта, давно выделены деньги. Мы готовы провести чемпионат мира", - добавил Шипулин.

По его словам, шансы Белгорода погубил "плохой отчет", который предоставили чиновники в Международную федерацию волейбола.

Интересно, что Белгород называют "волейбольной столицей России". Местный клуб "Белогорье" является многократным чемпионом России, 3-кратным победителем Лиги чемпионов и победителем клубного чемпионата мира.

В результате скандального решения FIVB в Белгороде уволен начальник управления физкультуры и спорта Белгородской области, занимавший эту должность последние 10 лет.

Помимо Ярославля и Кемерова, чемпионат мира должны принять еще восемь городов, объявленных ранее - Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский волейболист учинил в Польше скандал своим хамским поведением.

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