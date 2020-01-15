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15 января • обновлено в 12:24
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"Пижон и балабол": российский телеканал оскандалился из-за анонса боя МакГрегора

1.2т
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Российский телеканал РЕН ТВ попал в серьезный скандал из-за видеоанонса боя Конора МакГрегора против Дональда "Ковбоя" Серроне, который состоится 18 января в Лас-Вегасе.

"Самовлюбленный пижон и сказочный балабол. Ирландский клоун, возомнивший себя великим бойцом. В прошлый раз россиянин (Хабиб Нурмагомедов – Ред.) наказал Конора Макгрегора за длинный язык. Теперь у него новый соперник. Станет ли этот бой очередным позором для ирландца?" – говорит закадровый голос в анонсе телеканала.

Конор МакГрегор против Дональда "Ковбоя" Серроне

Конор МакГрегор против Дональда "Ковбоя" Серроне

RingSide24

Как сообщает Telegram-канал "ЭкСпорт", CEO компании "Париматч" разочарован из-за политики РЕН ТВ, который опубликовал крайне неоднозначный проморолик. Трансляция поединка на российском телеканале может быть отменена.

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Тема
UFC
Персона
Конор МакГрегор
Тег
скандалы
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Все правильно сказали. Рыжий петушок, любимец хрюканов, снова огребется
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