"Пижон и балабол": российский телеканал оскандалился из-за анонса боя МакГрегора

Российский телеканал РЕН ТВ попал в серьезный скандал из-за видеоанонса боя Конора МакГрегора против Дональда "Ковбоя" Серроне, который состоится 18 января в Лас-Вегасе.
"Самовлюбленный пижон и сказочный балабол. Ирландский клоун, возомнивший себя великим бойцом. В прошлый раз россиянин (Хабиб Нурмагомедов – Ред.) наказал Конора Макгрегора за длинный язык. Теперь у него новый соперник. Станет ли этот бой очередным позором для ирландца?" – говорит закадровый голос в анонсе телеканала.
Конор МакГрегор против Дональда "Ковбоя" Серроне
RingSide24
Как сообщает Telegram-канал "ЭкСпорт", CEO компании "Париматч" разочарован из-за политики РЕН ТВ, который опубликовал крайне неоднозначный проморолик. Трансляция поединка на российском телеканале может быть отменена.
Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита поединка между Конором МакГрегором и Дональдом Серроне в рамках главного боя UFC246 в Лас-Вегасе.
С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.