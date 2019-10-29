"Пинать мертвую собаку": Хабиба жестоко унизили в UFC

Известный боец UFC американец Нэйт Диас заявил, что больше не стремится заполучить бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который, по его словам, "строит из себя жертву".

Нэйт Диас valetudo.ru

"Подраться с Хабибом? Нет. Это было интересно раньше, а сейчас это все равно, что пинать мертвую собаку. Разве я не пытался уже с ним подраться? Они спросили меня, с кем я хочу подраться. Я сказал – с Хабибом. Они ответили "нет", - заявил Диас в интервью журналисту ESPN.

Также он вспомнил о конфликте с Хабибом, который произошел в 2015 году на турнире WSOF в Лас-Вегасе, когда стычка бойцов переросла в массовую драку.

"Я мистер Хороший, а этот парень кусок дерьма, мне не нужен это трештокинг. Похер, сам тогда надо мной изголялся, а теперь пытается строить из себя жертву, мол, Конор МакГрегор над ним глумится. Я не собираюсь с тобой (Хабибом) драться, ты уже проиграл. Зачем я буду драться с кем-то, кто не хочет драться и кому я уже влепил пощечину?" - сказал Диас.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый ирландский боец Конор МакГрегор рассказал, почему не посетил бой Хабиба и Дастина Порье в Абу-Даби, публично унизив россиянина.

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