''Изрыгнул'': министр Кадырова стал посмешищем, пытаясь оскорбить МакГрегора

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров оскорбил ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора из-за его слов о главе Чечни Рамзане Кадырове.

"То, что нецензурно он там изрыгнул в адрес Рамзана Кадырова и отца Хабиба Нурмагомедова, – это никоим образом не задевает ни честь, ни достоинство нашего лидера. Конор видимо, пытался заработать сомнительные очки. И этот факт лично меня наводит на тревожную мысль о психическом здоровье этого экзальтированного выскочки, а именно так он себя там вел. МакГрегор не способен отвечать за свои слова и поступки, как настоящий мужчина. Иначе он бы не делал эти заявления за многие тысячи километров и не вел бы себя, как мексиканский петушок", — заявил Умаров. в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Российские фанаты высмеяли такие слова чиновника.

"Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации.. "изрыгнул", "мексиканские петушки", "ответить как мужчина".. каменный век", - пишут комментаторы.

МакГрегор и Нурмагомедов встретятся в октагоне 6 октября. Россиянин — действующий чемпион UFC в легком весе. Ему предстоит первая защита титула. Макгрегор дважды становился чемпионом организации в разных весовых категориях.