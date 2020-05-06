Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал боксерскую технику пропагандиста Владимира Соловьева.

"Я где-то слышал, но я не следил за этим. Мне даже кто-то звонил и говорил, что они там с кем-то собрались драться, боксировать. Я спросил – и как? Там очень смешно. Ну зачем это. У них там уже песок из задницы сыпется, а они все на ринг лезут, все им драться хочется. Вот как раскачали спорт – все хотят боксировать и быть на ринге", – сказал Емельяненко-младший в интервью YouTube-каналу "Ушатайка".

Александр Емельяненко FightTime

Напомним, что Соловьев обещал при встрече "врезать по куполу" российскому комментатору Василию Уткину, с которым у них возник конфликт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко заявил, что в первых боях братьев Кличко им специально "привозили пушечное мясо", чтобы они одержали легкую победу.