Первая украинка в UFC вошла в команду Parimatch TEAM

Боец ММА Марина Мороз и Parimatch объявили о начале сотрудничества. “Железная леди”, как называют Марину фанаты UFC, будет участвовать в маркетинговых активностях и мероприятиях Parimatch.

Марина Мороз выступает в UFC уже пять лет, за это время она успела завоевать любовь фанатов за счет своих ярких поединков. В своем предыдущем бою против Майры Силвы украинка установила новый рекорд UFC по количеству ударов для девушек в 3-раундовом поединке в легчайшем весе (139 за бой). При этом Марина получила серьезное рассечение, а вскоре после боя выложила фото из больницы с флагом Украины.

Мария Мороз вошла в команду Parimatch

Украинка часто проводит спарринги с мужчинами и ей это нравится, поскольку парней Мороз может бить сильно и жестко. Также Марина в последнее время уделяла много времени борьбе и в ближайшее время постарается порадовать нас победой болевым приемом.

“Не так давно в Parimatch Fight Academy проводил тренировки для детей легендарный боец UFC Конор МакГрегор. А сегодня мы представляем нашей аудитории Марину Мороз – первую украинку в UFC. Parimatch всегда поддерживает украинских спортсменов, и мы рады, что отныне к новым победам мы будем шагать вместе. А пример Марины обязательно вдохновит других и будет побуждать к занятиям спортом” — отметил представитель Parimatch Вадим Мисюра.

“Очень рада, что теперь к новым победам я буду идти вместе с Parimatch. Это команда настоящих профессионалов, которая работает только с лучшими. И они, и я заряжены побеждать, это нас объединяет. Впереди много амбициозных планов и мы их обязательно реализуем!” — сказала Марина Мороз.

Мария Мороз вошла в команду Parimatch

Следующий бой Марина проведет уже 5 сентября — ее ожидает 12-й номер женского наилегчайшего веса американка Монтана Де Ла Роса.