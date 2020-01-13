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13 января • обновлено в 11:42
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Первая олимпийская медалистка из Ирана сбежала из страны

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21-летняя иранская тхэквондистка Кимия Ализаде, которая стала первой медалисткой в истории государства на Олимпиадах, больше не будет представлять страну на международных соревнованиях.

"Я одна из миллионов ущемленных женщин на территории Ирана. Я была там, где они захотят. Носила то, что они скажут. Говорила то, что мне приказывали. Они использовали меня при любой удобной возможности, как и всех нас", – цитирует слова Ализаде агентство CNN.

Кимия Ализаде

Кимия Ализаде

DW

Она заявила, что не собирается содействовать "лицемерию, вранью, несправедливости и подхалимству".

Ее точное местонахождение остается неизвестным, но местные СМИ считают, что Ализаде переехала в Нидерланды.

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Тема
тхэквондо
Место
Иран Тегеран
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