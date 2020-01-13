Первая олимпийская медалистка из Ирана сбежала из страны

21-летняя иранская тхэквондистка Кимия Ализаде, которая стала первой медалисткой в истории государства на Олимпиадах, больше не будет представлять страну на международных соревнованиях.

"Я одна из миллионов ущемленных женщин на территории Ирана. Я была там, где они захотят. Носила то, что они скажут. Говорила то, что мне приказывали. Они использовали меня при любой удобной возможности, как и всех нас", – цитирует слова Ализаде агентство CNN.

Кимия Ализаде DW

Она заявила, что не собирается содействовать "лицемерию, вранью, несправедливости и подхалимству".

Ее точное местонахождение остается неизвестным, но местные СМИ считают, что Ализаде переехала в Нидерланды.

Как сообщал OBOZREVATEL, иранский нападающий донецкого "Олимпика" Шахаб Захеди не сумел прилететь в Украину из-за отмены всех рейсов после катастрофы самолета МАУ.

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