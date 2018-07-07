Перспективного украинского спортсмена насмерть сбила женщина на джипе: опубликованы фото

Перспективный украинский мотогонщик Андрей Бессонов погиб в ДТП в Харькове. 19-летнего спортсмена на проспекте Правды 13 сбил внедорожник Toyota, за рулем которого была 58-летняя женщина.
В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой неотложной медицинской помощи, где умер, не приходя в сознание.
Андрей Бессонов
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ДТП с Андреем Бессоновым
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ДТП с Андреем Бессоновым
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ДТП с Андреем Бессоновым
facebook.com/sosnytsky
ДТП с Андреем Бессоновым
facebook.com/sosnytsky
ДТП с Андреем Бессоновым
facebook.com/sosnytsky
ДТП с Андреем Бессоновым
facebook.com/sosnytsky
ДТП с Андреем Бессоновым
facebook.com/sosnytsky
ДТП с Андреем Бессоновым
facebook.com/sosnytsky
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что заснувший таксист раздавил мексиканских болельщиков в Москве.
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