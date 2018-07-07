Перспективного украинского спортсмена насмерть сбила женщина на джипе: опубликованы фото

Перспективный украинский мотогонщик Андрей Бессонов погиб в ДТП в Харькове. 19-летнего спортсмена на проспекте Правды 13 сбил внедорожник Toyota, за рулем которого была 58-летняя женщина.

В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой неотложной медицинской помощи, где умер, не приходя в сознание.

Андрей Бессонов соцсети

ДТП с Андреем Бессоновым facebook.com/sosnytsky

ДТП с Андреем Бессоновым facebook.com/sosnytsky

ДТП с Андреем Бессоновым facebook.com/sosnytsky

ДТП с Андреем Бессоновым facebook.com/sosnytsky

ДТП с Андреем Бессоновым facebook.com/sosnytsky

ДТП с Андреем Бессоновым facebook.com/sosnytsky

ДТП с Андреем Бессоновым facebook.com/sosnytsky

ДТП с Андреем Бессоновым facebook.com/sosnytsky

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