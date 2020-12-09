Передавали ложки изо рта в рот: российские гандболистки попали в скандал на ЧЕ. Видео

Игроки женской сборной России по гандболу попали в коронавирусный скандал на чемпионате Европы-2020.

Как сообщает издание Eurosport, на официальной странице национальной команды РФ в Instagram появилось несколько видео, на которых спортсменки проводят время за контактными играми. Во время одной из них россиянки передавали друг другу ложки изо рта в рот.

Контактные игры российских гандболисток Twitter Drafts 3.7

Позже эти ролики исчезли с аккаунта сборной в социальной сети, но это не помогло скрыть их от других участников европейского первенства. Датские эксперты, норвежский журналист и гандболистка раскритиковали "глупость" и "идиотизм" спортсменок из РФ и потребовали их дисквалифицировать.

Несмотря на это, в сборной России не считают, что нарушили какие-либо правила или регламент, проведя общекомандное собрание в специально отведенном для этого месте.

На чемпионате Европы на счету команды из РФ три победы в трех матчах. Они обыграли Испанию, Чехию и Швецию и занимают первое место в своей группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче первенства Украины гандболистки устроили массовую драку "стенка на стенку".