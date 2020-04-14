Пейдж ВанЗант из UFC ногой в голову нокаутировала мужа на карантине

Максим Богданов Другие виды спорта 23:06, 14.04.2020

Знаменитая девушка-боец женского наилегчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж ВанЗант, в шутку вырубила своего супруга.

26-летняя красотка вместе с мужем Остином Вандерфордом приняла участие в танцевальном челлендже, который неожиданно завершила ударом ногой в голову.

Как сообщал OBOZREVATEL, после снимка, на котором Пейдж на карантине тренируется вместе со своим парнем голой, а также кадров, где американка изображена обнаженной на кухне и на балконе, она опубликовала снимки со своих голых игр.

На фотографиях интимные части тела спортсменки закрывает руками ее супруг.

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