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14 апреля • обновлено в 23:24
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Пейдж ВанЗант из UFC ногой в голову нокаутировала мужа на карантине

1.2т
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Знаменитая девушка-боец женского наилегчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж ВанЗант, в шутку вырубила своего супруга.

26-летняя красотка вместе с мужем Остином Вандерфордом приняла участие в танцевальном челлендже, который неожиданно завершила ударом ногой в голову.

Как сообщал OBOZREVATEL, после снимка, на котором Пейдж на карантине тренируется вместе со своим парнем голой, а также кадров, где американка изображена обнаженной на кухне и на балконе, она опубликовала снимки со своих голых игр.

На фотографиях интимные части тела спортсменки закрывает руками ее супруг.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Персона
Пейдж ВанЗант
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
все ниже ,ниже и ниже .....
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