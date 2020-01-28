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28 января • обновлено в 21:38
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Педофил ''убил'' Федерацию гимнастики в США

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Федерация гимнастики США подала заявление о признании ее банкротом, сообщается на сайте организации.

Ларри Нассар и жертвы совращения

Ларри Нассар и жертвы совращения

rubic.us

Федерация столкнулась с серьезными финансовыми трудностями из-за сексуального скандала вокруг бывшего врача национальной команды Ларри Нассара. Отмечается, что страховка покроет выплаты по искам, поданным против организации. Кроме того, признание банкротом не помешает федерации продолжать поддерживать спортсменов и продолжать свою работу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Нассар был приговорен к 175 годам тюремного заключения за растление юных гимнасток сборной США. Обвинения в его адрес выдвинули более 140 спортсменок, включая олимпийских чемпионок Симону Байлс, Александру Райсман, Габриэллу Дуглас и Маккайлу Марони. Большинство потерпевших были несовершеннолетними.

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Автор
Максим Богданов
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
За возможность "законнно" принимать запрещенные препараты (допинг) спортсменки расплачивались натурой с доктором и представителями ВАДА, выдававшими разрешения.
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