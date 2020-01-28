Педофил ''убил'' Федерацию гимнастики в США

Федерация гимнастики США подала заявление о признании ее банкротом, сообщается на сайте организации.

Ларри Нассар и жертвы совращения rubic.us

Федерация столкнулась с серьезными финансовыми трудностями из-за сексуального скандала вокруг бывшего врача национальной команды Ларри Нассара. Отмечается, что страховка покроет выплаты по искам, поданным против организации. Кроме того, признание банкротом не помешает федерации продолжать поддерживать спортсменов и продолжать свою работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нассар был приговорен к 175 годам тюремного заключения за растление юных гимнасток сборной США. Обвинения в его адрес выдвинули более 140 спортсменок, включая олимпийских чемпионок Симону Байлс, Александру Райсман, Габриэллу Дуглас и Маккайлу Марони. Большинство потерпевших были несовершеннолетними.

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