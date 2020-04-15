Печенеги и половцы: боец UFC Волков фейком Путина заявил о "самоизоляции или смерти"

Александр Чеканов Другие виды спорта 17:06, 15.04.2020

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков использовал слова президента РФ Владимира Путина о печенегах и половцах, комментируя ситуацию с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

На своей странице в социальной сети Instagram Волков продемонстрировал готовность к борьбе с пандемией. Он запостил фото, на котором изображен в маске, двумя огромными скалками и футболке с надписью "Самоизоляция или смерть. Quarantine division".

"К нападению половцев и набегам печенегов готов!" – отметил боец в комментарии под снимком.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что его страна справится с коронавирусом так же, как когда-то справилась с печенегами и половцами. Главе Кремля напомнили, что в те времена России еще не существовало, заставив пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова оправдываться за нелепое высказывание президента.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

На Донбассе взорвался миномет: один боец ВСУ погиб, еще восемь ранены

О бюджете, карантине и "потере 5 млрд на НДС": интервью с главой налоговой Верлановым

Иран хочет запретить Украине судиться за сбитый самолет МАУ: озвучен меморандум

Нардеп Новинский заразился коронавирусом

Украина откажется от маршруток: министр назвал города и сроки