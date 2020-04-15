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15 апреля • обновлено в 17:31
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Печенеги и половцы: боец UFC Волков фейком Путина заявил о "самоизоляции или смерти"

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков использовал слова президента РФ Владимира Путина о печенегах и половцах, комментируя ситуацию с коронавирусом.

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На своей странице в социальной сети Instagram Волков продемонстрировал готовность к борьбе с пандемией. Он запостил фото, на котором изображен в маске, двумя огромными скалками и футболке с надписью "Самоизоляция или смерть. Quarantine division".

"К нападению половцев и набегам печенегов готов!" – отметил боец в комментарии под снимком.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что его страна справится с коронавирусом так же, как когда-то справилась с печенегами и половцами. Главе Кремля напомнили, что в те времена России еще не существовало, заставив пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова оправдываться за нелепое высказывание президента.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
UFC
Персона
Владимир Путин
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