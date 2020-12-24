Parimatch поддержит первый Кубок Украины по киберспорту

В начале 2021 в Украине пройдет Кубок по киберспорту (дисциплина CS: GO). Старт соревнований запланирован на вторую половину января. Сейчас команды проходят регистрацию. За первое место будут бороться игроки со всей страны. что касается призового фонда, то он немалый - 250 000 гривен.

Турнир пройдет при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, а партнером соревнований выступит бренд Parimatch - ведущий букмекер в мире киберспорта, который имеет большой международный опыт поддержки киберспортивных соревнований.

Победитель Кубка Украины станет известен в начале весны. Во время первого отборочного этапа будут определены топ-12 команд. В финальную же часть попадет 6 лучших команд. Участие в турнире абсолютно бесплатно.

Стоит отметить, что это первые масштабные соревнования, которые пройдут после того как киберспорт был признан видом спорта в Украине. Игроки из Украины уже известны по всему миру. Но киберспорт и до этого активно развивался в нашей стране при поддержке бренда Parimatch, который регулярно реализовывал интересные турниры по различным видам киберспорта и стал партнером таких выдающихся команд как Fnatic, Virtus.Pro, Team Spirit и Hellraisers. Также послом компании является Даниил Zeus Тесленко - живая легенда Counter Strike.

С признанием киберспорта как официального вида спорта в Украине поддержка и популярность украинского киберспорта будет только расти. Это почувствуют на себе как игроки, так и болельщики, все они ждут еще больше интересных турниров, которые подарят множество ярких и фантастических эмоций.

Вадим Мисюра, представитель Parimatch: "Parimatch - современная и инновационная компания, поэтому мы просто не могли не поддержать такие грандиозные соревнования как Кубок Украины. Сегодня киберспорт - это зажигательные эмоции и драйв. Недаром он был признан видом спорта на государственном уровне. Среди болельщиков киберспорта миллионы людей, и это только в Украине. Для молодежи это стиль жизни и будущее, которое уже наступило".