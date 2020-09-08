PARIMATCH и FNATIC объявили о глобальном партнерстве в киберспорте

Parimatch, один из ведущих брендов в мировой индустрии беттинга, объявил о старте двухлетнего партнерства с Fnatic – одной из самых успешных киберспортивных команд последнего десятилетия.

В рамках соглашения Parimatch станет официальным беттинг-партнером Fnatic по CS:GO и пополнит ряды самых известных мировых брендов, ранее сотрудничавших с командой.. В рамках контракта брендинг Parimatch появится на мероприятиях, в которых примут участие игроки состава Fnatic по CS:GO, а логотип бренда Parimatch будет нанесен на официальную игровую форму команды. Кроме того, 100 фирменных футболок команды уже можно выиграть. Такую возможность самым активным болельщикам Fnatic предоставил Parimatch.

Основанная в 2004 году, Fnatic является одной из самых узнаваемых команд в мире киберспорта и известна своими выдающимися спортивными достижениями. Составами команды выиграно более 200 чемпионатов в 30 различных дисциплинах. Клуб широко представлен в CS:GO, League of Legends, Dota 2, Fortnite, Rainbow Six Siege, FIFA, PUBG Mobile и других видах.

С момента создания Fnatic стала одной из самых популярных команд в индустрии киберспорта. Это огромный медийный актив, который объединяет игроков из разных дисциплин, предоставляя возможность брендам-партнерам выстраивать коммуникацию с огромной аудиторией фанатов. Parimatch и Fnatic объединят усилия в части создания уникального контента для социальных сетей и YouTube и охватят аудиторию в более чем 15 миллионов поклонников киберспорта по всему миру.

Партнерство с Fnatic – очередной большой шаг на пути к лидерству в мировой индустрии киберспортивного беттинга. Бренд также поддерживает популярнейшие команды Virtus.Pro и Team Spirit и проводит собственную лигу по Dota 2, которая уже стала одним из главных турниров в данной дисциплине на территории СНГ.

Степан Шульга, head of esports Parimatch: "Партнерство с Fnatic – важный шаг в развитии отношений с глобальным киберспортивным сообществом. Этот год запомнится всем событиями, связанными с пандемией, но для Parimatch это было время возможностей. Наряду с важнейшими контрактами в традиционном спорте мы подписали договор с Fnatic, легендами мирового киберспорта. Наша стратегия не меняется, мы верим в то, что киберспорт и спорт — это две системообразующие составляющие индустрии развлечений, с похожими аудиториями, интересами, эмоциями. Это не первый пример сотрудничества с киберспортивной организацией, но впервые мы имеем возможность называть себя партнерами абсолютно глобального бренда, с более чем 15-ти летней историей. Впереди много интересного - #alwaysfnatic, #alwaysparimatch".

Сэм Мэттьюз, основатель и СЕО Fnatic: "Мы считаем, что беттинг при разумном подходе помогает острее и более эмоционально воспринимать спорт. Мы гордимся сотрудничеством с Parimatch, технологически продвинутым, инновационным и глобальным брендом и с нетерпением ждем старта совместной работы. Уверены, наше сотрудничество поможет вывести популярность киберспорта на новый уровень".

О бренде Parimatch

Parimatch - всемирно известный бренд по спортивному беттингу. Одна из самых популярных инновационных онлайн платформ для ставок в Европе и СНГ. Компания Parimatch была основана в Киеве в 1994 году. На сегодня бренд Parimatch - это меценат спорта №1 в Украине. Также компания активно занимается развитием киберспорта и является ведущим букмекером в киберспорте.

О Fnatic

Британская организация Fnatic считается одной из самых успешных команд в мире киберспорта и известна своими выдающимися достижениями. Основанная в 2004 году, Fnatic продолжает являться лидером во многих профессиональных дисциплинах и на сегодняшний день. Клуб представлен в более чем пяти разных подразделениях, включая составы по CS:GO, League of Legends, Dota 2, Fortnite, Rainbow Six Siege, FIFA, PUBG Mobile и другие дисциплины. За свою историю команда заработала на призовых более 15 миллионов долларов, став 4-й в мире по данному показателю.