Parimatch Foundation вручил стипендии детям с инвалидностью

13 августа в PMHUB (Ионна Павла II, 5) состоялось вручение стипендий одаренным детям с инвалидностью. Мероприятие было организовано совместно с Национальным комитетом спорта инвалидов Украины в рамках проекта Parimatch Foundation "Так, я можу!".

Стипендии получили 20 детей из 15 регионов Украины (Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская, Одесская, Харьковская, Киевская и г. Киев, Ровенская, Черкасская, Полтавская, Херсонская).

20 стипендиатов были представлены в 9 видах спорта для лиц с инвалидностью: плавание – 7 детей, лыжные гонки – 3 детей, легкая атлетика – 3 детей, теннис настольный – 2 детей и по 1 ребенку в видах спорта: паратриатлон, голбол, борьба греко-римская и вольная, шашки и гребля академическая. Всего стипендии получили дети с поражением опорно-двигательного аппарата, дети с нарушениями зрения, дети с нарушениями слуха и дети с нарушениями умственного и физического развития.

Младший ребенок с инвалидностью - Троянкина Виолетта (2 сентября исполняется 11 лет). Виолетта - финалистка чемпионата Украины по голболу (Житомирская обл.). Старший ребенок - Милантьева Полина, которой недавно исполнилось 18 лет - неоднократная чемпионка Украины по плаванию среди спортсменов с нарушениями умственного и физического развития (г. Киев).

Общая сумма помощи составляет 1 млн. 320 тыс. грн. На размер стипендии не будут влиять дополнительные отчисления, так как Фонд берет на себя также и оплату налогов. Помощь будет оказана детям в возрасте от 11 до 18 лет в течение года (начиная с сентября 2020 года). Они будут получать именные стипендии в размере 5000 гривен. Parimatch Foundation отмечает, что продолжит работать с этими детьми, поскольку им все еще нужна поддержка. Также фонд начинает работать и с новыми детьми.

“Самое важное у спортсменов - побороть себя, свой страх. Ребята, вы делаете это, вы реально крутые. Я хочу поблагодарить ваших родителей, которые переживают вместе с вами и помогают идти вперед. Государство старается сделать для вас все, но наших ресурсов не всегда хватает. И здорово, что есть небезразличные люди, которые также оказывают поддержку. Все больше детей с инвалидностью хотят заниматься спортом. Надеюсь, что через год мы снова встретимся и раздадим еще больше стипендий”, - сказал Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

“Очень волнительный день. Потому что программа “Так, я можу!” для нас очень особенная. Именно эта программа стала первой масштабной инициативой фонда в Украине. Мы бесконечно счастливы, что все удалось. Мы гордимся нашими стипендиатами, которые, не смотря ни на, что продолжали тренировки и достигли значительных успехов. Все они - наше вдохновение и гордость”, - сказала президент Parimatch Foundation Екатерина Белорусская.

“Жаль, у нас так мало организаций как Parimatch Foundation. Вы пример социально-ответственного бизнеса и в этом вы уникальные. Несмотря на проблемы, которые есть в мире и нашем государстве, вы находите возможность и средства поддержать деток, которые в будущем будут прославлять Украины”, - заявил президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич.

Parimatch Foundation – международный благотворительный фонд, миссия которого – способствовать повышению благосостояния и здоровья сообщества через обучение и привлечение детей к занятиям спортом, предоставляя равные возможности для каждого.

Наша цель – объединить бизнес, государственный сектор и общественные организации для решения конкретных социальных проблем.