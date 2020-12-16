Parimatch Foundation передал кислородные концентраторы трем киевским больницам

Мария Шевчук
Мария Шевчук
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Parimatch Foundation

Увеличение количества заболеваний коронавирусом повлекло за собой необходимость обеспечить медицинские учреждения спецаппаратурой, которая нужна для спасения тяжелобольных пациентов. В связи с этим международный благотворительный фонд Parimatch Foundation закупил и передал кислородные концентраторы трем столичным больницам. Тем самым фонд продолжил помогать украинским врачам противостоять пандемии коронавируса.

В середине октября больницы по всей стране массово заявляли об острой нехватки кислорода. По данным общественности, из 37 тысяч койко-мест только 11-13 тысяч оборудованы для кислородозависимых пациентов. В это же время в стране был зафиксирован резкий скачок заболеваний “ковидом” с осложнениями. Среди причин — сезонное обострение респираторных заболеваний и активная социализация.

Чтобы предотвратить коллапс в медучреждениях, украинское правительство аврально выделило субвенцию в размере 570 млн. грн. на обеспечение больниц кислородом. Пока поликлиники находились и находятся в ожидании новых партий кислородного оборудования, украинский бизнес оперативно включился в доукомплектование столичных клиник. Так, Parimatch Foundation приобрел 9 кислородных концентраторов для киевских городских клинических больниц №1, №7, №12.

“Мы одни из первых бизнес-структур в Украине начали предоставлять системную помощь больницам. И постоянно держим руку на пульсе. Когда осенью инфраструктура здравоохранения столкнулась с нехваткой кислорода, мы сразу аккумулировали собственные ресурсы и предложили помощь. Оказалось, медики особо нуждаются в кислородных концентраторах для пациентов с осложнением от COVID-19. В сжатые сроки организовали поиск, закупку и логистику аппаратов киевским больницам”, — рассказывает Екатерина Белорусская, президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation.

Главврачи в свою очередь констатируют: каждый кислородный концентратор — на вес золота. В больницы все чаще поступают госпитализированные пациенты с сатурацией ниже 92%. Именно кислородотерапия повышает уровень кислорода в крови и улучшает общие показатели жизнедеятельности пациента.

Врачи акцентирует внимание, что закупленные Parimatch Foundation концентраторы позволяют более качественно и оперативно предоставлять своевременную медицинскую помощь.

“Благодаря новым концентраторам мы оказались в более защищенной позиции в части кислорода. Сможем предоставлять помощь пациентам средней и тяжелой сложности во время любых неблагоприятных периодов. Хотим сказать всей команде фонда огромное спасибо за этот благотворительный жест”, — резюмировал Александр Иванько, главврач Киевской городской клинической больницы №1.

Напомним, руководство Parimatch Foundation буквально с первых дней пандемии начало приобретать и доставлять дефицитное оборудование киевским и региональным медучреждениям. Благодаря социально отвесному бизнесу в опорных больницах Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях появились аппараты искуственной вентиляцие легких (ИВЛ). Киевская городская клиническая больница получила долгожданные мониторы состояния пациента, а столичная городская больница №4 — анализатор крови. Кроме того, перечисленные медучреждения получили средства индивидуальной защиты, чтобы врачи чувствовали себя в безопасности во время борьбы с последствиями пандемии.