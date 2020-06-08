Паралимпийску чемпионку в РФ полицейские назвали инвалидом на голову

Российская паралимпийская чемпионка по плаванию Оксана Савченко стала жертвой оскорблений со стороны инспекторов ГИБДД.

Как рассказала спортсменка на свой странице в социальной сети Instagram, инцидент произошел в Уфе. Савченко показала видео конфликта с лейтенантом по фамилии Янышев. Полицейские остановили представительницу паралимпийского движения, однако, что именно стало причиной ссоры, непонятно, пишет zona.media.

Instagram Оксаны Савченко

"Клоунаду здесь не устраивайте, инвалид. Или вы инвалид на голову? Вы инвалид физический или моральный? Ну вы же ходите", – заявил инспектор в разговоре со спортсменкой. В ответ Савченко возмутилась таким отношением со стороны гаишников.

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