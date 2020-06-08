Паралимпийску чемпионку в РФ полицейские назвали инвалидом на голову

Александр Чеканов Другие виды спорта 23:25, 8.06.2020

Российская паралимпийская чемпионка по плаванию Оксана Савченко стала жертвой оскорблений со стороны инспекторов ГИБДД.

Как рассказала спортсменка на свой странице в социальной сети Instagram, инцидент произошел в Уфе. Савченко показала видео конфликта с лейтенантом по фамилии Янышев. Полицейские остановили представительницу паралимпийского движения, однако, что именно стало причиной ссоры, непонятно, пишет zona.media.

Instagram Оксаны Савченко

"Клоунаду здесь не устраивайте, инвалид. Или вы инвалид на голову? Вы инвалид физический или моральный? Ну вы же ходите", – заявил инспектор в разговоре со спортсменкой. В ответ Савченко возмутилась таким отношением со стороны гаишников.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратная чемпионка Европы из России Дарья Клишина отказалась голосовать за поправки в Конституцию.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Коронавирусом в Украине заразились больше 27 тысяч: статистика на 8 июня

Канал в Керчи стремительно мелеет: в Крыму заявили об угрозе судоходству

На Донбассе прошли тяжелые бои: ранены три бойца ВСУ

Украинскую ракетную программу блокирует "рука Кремля": СМИ нашли факты

Україна між ліфтом та батутом