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8 июня • обновлено в 23:52
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Паралимпийску чемпионку в РФ полицейские назвали инвалидом на голову

1.6т
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Российская паралимпийская чемпионка по плаванию Оксана Савченко стала жертвой оскорблений со стороны инспекторов ГИБДД.

Как рассказала спортсменка на свой странице в социальной сети Instagram, инцидент произошел в Уфе. Савченко показала видео конфликта с лейтенантом по фамилии Янышев. Полицейские остановили представительницу паралимпийского движения, однако, что именно стало причиной ссоры, непонятно, пишет zona.media.

Паралимпийску чемпионку в РФ полицейские назвали инвалидом на голову

Instagram Оксаны Савченко

"Клоунаду здесь не устраивайте, инвалид. Или вы инвалид на голову? Вы инвалид физический или моральный? Ну вы же ходите", – заявил инспектор в разговоре со спортсменкой. В ответ Савченко возмутилась таким отношением со стороны гаишников.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратная чемпионка Европы из России Дарья Клишина отказалась голосовать за поправки в Конституцию.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
плавание
Место
Россия Уфа
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