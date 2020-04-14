"Паника не на пустом месте": Ягудин назвал главное последствие коронавируса

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин уверен, что пандемиия коронавируса навсегда изменит жизнь у людей.

Алексей Ягудин

"Я думаю, так же, как и прежде, не будет вообще нигде и ни в каком из направлений. Такой жизни, как была всего несколько месяцев назад, я думаю, что не будет на 99%. Это касается не только нашей жизни, но и всего мира. Сейчас просто идет передел мира. По сравнению с крупным, средним или малым бизнесом – мы ничтожества", - заявил спортсмен в эфире подкаста Sportcast 5.2.

Ягудин считает, что на планете сложилась непростая обстановка.

"Сложная ситуация? Да. Верю ли я в мощнейшую силу коронавируса? Нет. Стоит ли следовать рекомендациям, которые нам дают? Естественно да, потому что мы не профессионалы в этом. Но я считаю, что эта паника, истерия не на пустом месте, но и мира такого, каким он был раньше, уже не будет", - подытожил фигурист.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский нападающий американского хоккейного клуба "Питтсбург" Евгений Малкин высказался по поводу ситуации с коронавирусом в США, описав кошмар в Нью-Йорке.