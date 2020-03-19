Пандемия коронавируса и Олимпиада: Трамп сделал заявление

Главы государств – членов "Большой семерки" в ходе видеоконференции обсудили возможность летних Олимпийских игр-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса.

"Да, мы это обсуждали. Решение в этом вопросе остается за премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Мы не знаем, какое будет решение, но ситуация серьезная", – заявил на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Trump says Japan hasn’t decided on holding Summer Olympics amid pandemic https://t.co/lVdzetTIGu — Los Angeles Times (@latimes) March 19, 2020

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не считает необходимым переносить Олимпиаду-2020 в Токио.

14 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпийские игры в Токио (24 июля по 9 августа) состоятся как и было запланировано, несмотря на пандемию коронавируса.

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