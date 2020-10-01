Пакьяо поставил ультиматум МакГрегору

Чемпион WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо заявил, что бой с бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором по правилам бокса состоится только в том случае, если он станет одним из промоутеров.

Филиппинец отметил, что в настоящее время у него нет контракта с Paradigm Sports Management, которая управляет делами МакГрегора.

"Я основал свою собственную компанию Pac Sports and Entertainment и готов дать фанатам то, что они хотят, –захватывающий бой с Конором. Этот бой состоится только на условиях, если я буду со-промоутером этого события. Спасибо и пусть благословит вас бог", – сказал Пакьяо в интервью Boxingscene.

Поединок легендарного филиппинского боксера Мэнни Пакьяо и звезды Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора МакГрегора намечен на начало будущего года.