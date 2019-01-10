Падение спутника Минобороны России попало в эфир спортивной трансляции

Падение российского космического аппарата "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око" попало в эфир трансляции турнира по крикету в Новой Зеландии.

Во время матча режиссер обратил внимание на светящиеся объекты, падающие в небе. Оператор в ущерб игре несколько минут показывал, как части спутника сгорают в атмосфере.

Как сообщал OBOZREVATEL, аппарат был выведен в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Молния-М" и предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

При этом российские военные заявили, что спутник "Космос-2430" планово свели с орбиты.