МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

Падение спутника Минобороны России попало в эфир спортивной трансляции

4.8тЧитать материал на украинском

Падение российского космического аппарата "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око" попало в эфир трансляции турнира по крикету в Новой Зеландии.

Во время матча режиссер обратил внимание на светящиеся объекты, падающие в небе. Оператор в ущерб игре несколько минут показывал, как части спутника сгорают в атмосфере.

Новости
С криками "Россия — чемпион!" Фанат схватил за грудь журналистку на ЧМ-2018: момент попал в прямой эфир

Как сообщал OBOZREVATEL, аппарат был выведен в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Молния-М" и предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

При этом российские военные заявили, что спутник "Космос-2430" планово свели с орбиты.

Читайте все новости по теме "крикет" на OBOZREVATEL.

Тема
крикет
Место
Новая Зеландия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
40
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Галицький Данило
Галицький Данило
Так же планово хуйлишка сводит с орбиты кацапов, прямо по плану в путлеровский потусторонний сруцкий райок.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
1 из 2 ответов | показать все
Barmaleev Andrey
Barmaleev Andrey
Все бля ходите в факельном шествии да на гей парадах кто вы после этого??? Бандера мировой фашист а пидаров они и в Африке пидары День победы парад отменили правильно вы нихуя никого не победили в жизни вы лохи ебливые
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги