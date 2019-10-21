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21 октября • обновлено в 11:13
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Озверели: турнир ММА в России завершился массовым побоищем

3.3т Читать материал на украинском

Турнир по смешанным единоборствам в российском Сочи завершился массовой дракой.

Турнир ММА в Сочи завершился массовой дракой

Турнир ММА в Сочи завершился массовой дракой

Инцидент произошел накануне на турнире ММА Fight Nights Global 95. Вначале все шло по правилам. В октагоне встретились главные герои вечера — казахстанец Жалгас Жумагулов и россиянин Али Багаутинов. Бойцы были мотивированы и не собирались сдаваться. В итоге Жумагулов победил по решению судей — с небольшим перевесом — и защитил звание чемпиона в наилегчайшем весе (до 56,7 кг), сообщает Sport24.

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Однако после поединка представители команд затеяли конфликт, переросший в массовую драку. Видео потасовки с участием десятков потерявших контроль спортсменов и зрителей было опубликовано в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, турнир по карате в Узбекистане завершился массовой дракой тренеров и судей.

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Место
Россия Сочи
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