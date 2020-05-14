Отца Хабиба привела к коме зарядка в реанимации

Одной из причиной серьезных осложнений болезни тренера и отца российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, стало невыполнение Абдулманапом предписаний врачей о полном покое.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Нурмагомедов-старший занимался зарядкой в больнице, когда врачи строго прописали ему лежачий режим. После этого ему стало хуже и Нурмагомедова перевели в общую реанимацию. Абдулманап отказывался делать анализ на коронавирус и врачи не смогли его уговорить.

К началу мая состояние отца Хабиба не улучшалось, родственники захотели отправить его в Москву. Несмотря на то что сам Нурмагомедов хотел остаться в больнице Махачкалы, там не было аппарата ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), который помогает при острой дыхательной недостаточности. Хабиб организовал коммерческий борт, и 2 мая Абдулманапа доставили в столичную больницу, где у него всё же обнаружили СOVID-19.

А 3-го числа у мужчины случился инфаркт и его состояние резко ухудшилось. Ему сделали операцию, подключили к аппарату ЭКМО и ввели в медикаментозную кому. Состояние Абдулманапа остаётся крайне тяжёлым.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля отец Хабиба был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Казалось, что его состояние улучшилось, поскольку в своем первом посте в Instagram после попадания в больницу Абдулманап поблагодарил врачей.

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