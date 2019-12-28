Оценены шансы Кадырова в бою против Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко считает равными шансы на победу в поединке между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и Александром Емельяненко.

"Тут будет разная весовая категория, к тому же Александр – профессиональный спортсмен. Но все же я знаю, что Рамзан и Емельяненко тренировались вместе, спаринговали, знают друг друга", – цитирует слова Шлеменко агентство lenta.ru.

Рамзан Кадыров и Александр Емельяненко FightTime.ru

Стоит отметить, что последний бой Емельяненко прошел по правилам бокса против тяжелоатлета Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

• Рамзан Кадыров заявил, что Емельяненко вызывают на бой "все, кому не лень", поэтому также бросил ему вызов.

• Российский боец ответил на заявление Кадырова и посоветовал ему готовить перчатки.

О спорте и не только – в нашем Instagram!