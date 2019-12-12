"Отравила": WADA предъявило России новые обвинения

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что из-за допинг-скандала с Россией в мире негативно изменилось отношение к спорту.

"Что касается России, то во многом эта ситуация отравила отношения и принесла спорту огромные проблемы. Российские официальные лица, прочитав решение, должны подумать: "Правильно ли было так поступить". Они наносят вред молодым людям в своей стране. Спорт в России стал чище с момента моего прихода на этот пост. Мы стали лучше понимать то, как думают мошенники. Мы больше знаем о науке, из которой они стараются извлечь выгоду", — цитирует Риди Inside the Games.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполком Всемирного антидопингового агентства лишил Россию права в течении ближайших четырех лет участвовать в Олимпийских, Паралимпийских Играх и чемпионатах мира по разным видам спорта.

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