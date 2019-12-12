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12 декабря • обновлено в 20:21
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"Отравила": WADA предъявило России новые обвинения

3.1т
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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что из-за допинг-скандала с Россией в мире негативно изменилось отношение к спорту.

"Что касается России, то во многом эта ситуация отравила отношения и принесла спорту огромные проблемы. Российские официальные лица, прочитав решение, должны подумать: "Правильно ли было так поступить". Они наносят вред молодым людям в своей стране. Спорт в России стал чище с момента моего прихода на этот пост. Мы стали лучше понимать то, как думают мошенники. Мы больше знаем о науке, из которой они стараются извлечь выгоду", — цитирует Риди Inside the Games.

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Как сообщал OBOZREVATEL, исполком Всемирного антидопингового агентства лишил Россию права в течении ближайших четырех лет участвовать в Олимпийских, Паралимпийских Играх и чемпионатах мира по разным видам спорта.

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Автор
Максим Богданов
Тема
допинговый скандал
Тег
WADA
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Pcheluha Zzz Pcheluha
Pcheluha Zzz Pcheluha
Это все Родченков виноват, это он отправляет в WADA всю информацию о том, как он вместе с Мутко спаивал допингом всех спортсменов без исключения, как он и Мутко пичкали спортсменов отравой, как толкали им и в рот, в нос, в задницы допинговый яд, как они подменяли мочу спортсменов в лабораториях на Сочинской Олимпиаде - нет им прощения этим негодяям, давить надо этих гадов, а Путин все сопли жует и оправдывается за преступников и за «грязных» спортсменов. Родченков и Мутко в преступном сговоре с чиновниками из российского Олимпийского Комитета «убили» русский спорт, принуждали спортсменов жрать допинг тоннами, обманывали всех, мухлевали и фальсифицировали результаты допинг-проб, «гробили» и насиловали спортивные карьеры, «кошмарили» Олимпиады, оболгали все спортивные соревнования в разных странах, заразили коррупцией и подкупами все Международные Олимпийские Комитеты, Футбольные и Хоккейные Ассоциации и Лиги, теперь все российские футболисты, хоккеисты, биатлонисты и остальные спортсмены – это прокаженные изгои и паразиты в мире спорта.
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