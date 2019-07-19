Отец во время игры в гольф случайно убил 6-летнюю дочь

Ужасная трагедия произошла на территории одного из клубов в американском штате "Юта" во время игры в гольф. Отец случайно убил свою 6-летнюю дочь.

Арья Хилл

Как сообщает Metro.co.uk, девочка мирно сидела в гольф-каре, пока ее папа занимался гольфом. После одного из ударов мяч отлетел девочке в затылок; удар оказался настолько сильным, что дочурку доставили в госпиталь уже в критическом состоянии. Спасти малышку врачи не смогли.

"Арья была таким маленьким нахаленком, она была веселая, креативная и уникальная и с любовью относилась ко всем, с кем общалась. В наших сердцах осталась огромная дыра; все, что было в наших сердцах, она унесла с собой на небеса. Лети высоко, мой маленький ангел", – заявила мать девочки.

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