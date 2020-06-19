Отец Хабиба вылечился от коронавируса

Отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап, вылечился от коронавируса.

"Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку. И потом еще мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет. У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенес", – цитирует слова тренера Хабиба Хавьера Мендеса Telegram-канал "НТВ".

Напомним, что Абдулманап был госпитализирован в конце апреля с диагнозом пневмония. После резкого ухудшения состояния он был в экстренном порядке доставлен в Москву. Там ему диагностировали коронавирус, который дал осложнения. Знаменитый тренер провел неделю в коме после инсульта и перенес операцию на сердце.

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