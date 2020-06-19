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Отец Хабиба вылечился от коронавируса

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Другие виды спорта
1,7 т.
Абдулманап Нурмагомедов

Абдулманап Нурмагомедов

Отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап, вылечился от коронавируса.

"Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку. И потом еще мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет. У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенес", – цитирует слова тренера Хабиба Хавьера Мендеса Telegram-канал "НТВ".

Напомним, что Абдулманап был госпитализирован в конце апреля с диагнозом пневмония. После резкого ухудшения состояния он был в экстренном порядке доставлен в Москву. Там ему диагностировали коронавирус, который дал осложнения. Знаменитый тренер провел неделю в коме после инсульта и перенес операцию на сердце.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда UFC Конор МакГрегор заявил, что молится за здоровье тренера своего принципиального соперника.

КоронавирусХабиб Нурмагомедов
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