Отец Хабиба впервые прокомментировал госпитализацию

Отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап, опубликовал первый пост в Instagram после госпитализации, поблагодарив врачей.

"Хочу поблагодарить и поздравить работников скорой помощи. Воины и спасители в белых халатах", – подписал фотографию Абдулманап.

Абдулманап Нурмагомедов RT

Напомним, что 25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Тест на коронавирус, который ему сделали, показал отрицательный результат. 57-летний Абдулманап является тренером по самбо и смешанным единоборствам. За свою карьеру он воспитал 20 чемпионов мира по боевому самбо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Абдулманап Нурмагомедов заявил, что отец украинского чемпиона WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко Анатолий будет тренировать чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перед его боем с Флойдом Мейвезером.

5 марта Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) заявил, что готов выйти на бой против Хабиба Нурмагомедова или Конора МакГрегора, если ему заплатят 600 миллионов долларов.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов предложил интересный формат боя против Флойда Мейвезера и прокомментировал информацию о его проведении.