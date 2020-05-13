Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — 57-летний Абдулманап Нурмагомедов — в тяжелом состоянии находится в Москве в одном из военных клинических госпиталей.

В среду ряд дагестанских бойцов ММА — в частности, Ислам Махачев и Мовлид Хайбулаев — выложили фотографии с тренером с призывом молиться за него.

"У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме, в Москве. Его здесь (в Дагестане) лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают", — цитирует "СЭ" источника в Дагестане.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов-старший был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, а позже перевезен в Москву.

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