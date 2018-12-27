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От российских спортсменов потребовали вернуть олимпийские медали

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Международный олимпийский комитет официально потребовал от Олимпийского комитета России повлиять на своих спортсменов в вопросе возврата олимпийских наград, которых их лишили за применение допинга на ОИ 2008, 2012 и 2014 годов.

От российских спортсменов потребовали вернуть олимпийские медали

Также олимпийские медали должны вернуть и "чистые" атлеты, которые выступали в одной команде или экипаже со спортивными мошенниками (легкоатлетическая эстафета, бобслей-четверка).

Например, в легкой атлетике олимпийцами, наказанными за нарушения антидопинговых правил в ходе масштабной перепроверки проб с летних Игр 2008 и 2012 годов, были возвращены только пять наград. МОК ждет возврата еще 24 медалей.

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В зимних видах МОК за употребление допинга наложил санкции на 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи. Однако, затем спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оправдал 28 из них. Завоеванные медали все еще не вернули бобслеисты, победившие в двойках и четверках.

От российских спортсменов потребовали вернуть олимпийские медали

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин нелепо оправдался, комментируя допинг-скандал с российскими спортсменами. Глава РФ категорически не согласен с мнением о незаконном вмешательстве государства и подчеркнул, что допинг-скандал излишне политизирован.

Подробнее: https://www.newsru.com/sport/27dec2018/back.html

Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Тема
допинговый скандал
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Евграфович Павел
Евграфович Павел
Ублюдки свинорылые)))) пятак из дерьма достали?)) а теперь мрази свиноподобные верните все свои медали... Так как ваши даже атлеты под допингом... Вот вернете... Ту 1 медаль что вы за всю свою свиноисторию получили потом и хрюкайте))
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минин евген
минин евген
Евграфович Павел, ты визжишь, как свинья, кацап немытый.
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Иванов Вадим
Иванов Вадим
Верните медали, козломордые ублюдки... Едали- на бочку. Их бывших обладателей- на аллею славы. В Якутии. Из навозв... Лаптеногие какашниконосцы.
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минин евген
минин евген
у кацапского быдла даже спортсмены - наркоманы и уголовники, но твари в чужие страны лезть пытаются. козломордое отродье, а не страна.
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