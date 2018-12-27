От российских спортсменов потребовали вернуть олимпийские медали

Международный олимпийский комитет официально потребовал от Олимпийского комитета России повлиять на своих спортсменов в вопросе возврата олимпийских наград, которых их лишили за применение допинга на ОИ 2008, 2012 и 2014 годов.

Также олимпийские медали должны вернуть и "чистые" атлеты, которые выступали в одной команде или экипаже со спортивными мошенниками (легкоатлетическая эстафета, бобслей-четверка).

Например, в легкой атлетике олимпийцами, наказанными за нарушения антидопинговых правил в ходе масштабной перепроверки проб с летних Игр 2008 и 2012 годов, были возвращены только пять наград. МОК ждет возврата еще 24 медалей.

В зимних видах МОК за употребление допинга наложил санкции на 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи. Однако, затем спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оправдал 28 из них. Завоеванные медали все еще не вернули бобслеисты, победившие в двойках и четверках.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин нелепо оправдался, комментируя допинг-скандал с российскими спортсменами. Глава РФ категорически не согласен с мнением о незаконном вмешательстве государства и подчеркнул, что допинг-скандал излишне политизирован.

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