"Осталось в прошлом": Хабиб обратился к Фергюсону после поражения от Гэтжи

Михаил Морозов Другие виды спорта 11:57, 11.05.2020

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после его сенсационного поражения в бою против Джастина Гэтжи.

"Все, что случилось, осталось в прошлом. Выше нос, Тони. Я надеюсь, что с тобой и твоей семьей все будет хорошо. Когда твой сын вырастет, он будет тобой гордиться", – написал Хабиб у себя в Twitter.

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон
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Напомним, что Нурмагомедов и Фергюсон должны были подраться в рамках главного события UFC 249, но россиянин не смог прилететь в США из-за пандемии коронавируса. Вместо Хабиба в бою за титул временного чемпиона в легком весе выступил Гэтжи, победив Тони техническим нокаутом в пятом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фергюсон получил серьезную травму в бою на турнире UFC 249.

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