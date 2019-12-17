"Остальные — со*ать!" Олимпийский чемпион оскорбил россиян

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал тренера Татьяну Тарасову. Спортсмен призвал болельщиков не заниматься травлей "великого человека".

Алексей Ягудин

"Будьте умнее, товарищи. Цените великих! Тарасова для меня навсегда! Остальные — сосать!" — написал Ягудин у себя в Instagram.

Это предложение оскорбило некоторых пользователей сети.

Позже спортсмен удалил последнюю фразу из поста, однако большинство успело увидеть первоначальную версию записи.

"Текст ваш отредактирован, в оригинале вы оскорбили прямым текстом людей которые написали и поддержали пост в поддержку Алины Загитовой и Эттери [Тутберидзе]", — возмутился один из пользователей.

"Какой же вы подлый, Алексей! Вам не стыдно за такое поведение? Страна узнала своего героя", — добавил другой.

16 декабря болельщики призвали отстранить Тарасову от работы комментатором на телевидении. Петиция появилась на сайте Change.org. По мнению фанатов, Тарасова непрофессиональна, так как предвзято относится к некоторым спортсменам, среди которых олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре российская фигуристка Анна Щербакова установила рекорд на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США). Она прыгнула два четверных лутца в произвольной программе.

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