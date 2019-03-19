"Остались разногласия": МакГрегор высказался о реванше с Хабибом

Ирландец Конор МакГрегор рассчитывает взять реванш у российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

Первый поединок двух бойцов состоялся в ночь на 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе и завершился победой россиянина удушающим приемом.

"Я уверен в себе и горю желанием сделать это снова. Я в форме – давайте сделаем это. Когда разногласия остаются, должен быть реванш. После нашего боя остались разногласия: я ударил его двоюродного брата [Абубакара Нурмагомедова], когда Хабиб попытался выпрыгнуть из клетки и убежать. Это еще не конец", - цитирует МакГрегора tofight.

Конор МакГрегор и Хабиб Нурмагомедов

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Ирландский боец назвал причины своего поражения в первом поединке с Хабибом.

"Если вы делаете что-то раз за разом и год за годом, тогда мотивация угасает. Чувствую, что в тот день именно это и произошло. Я не проявил к нему уважения: мне было плевать [на его стойку] и я пошел вперед. Он поймал меня. Если бы я включился на полную, меня бы никогда не поймали таким ударом", - объяснил свое фиаско МакГрегор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор МакГрегор назвал руководству UFC условие своего возвращении в октагон.

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