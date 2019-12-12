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12 декабря • обновлено в 15:46
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Ошиблись с похмелья? WADA открыло подробности манипуляций России с допингом

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет о работе с базой данных Московской лаборатории, в котором подробно описано, как Россия занималась подтасовкой допинг-проб.

Результат расследования WADA – 89 страниц документа, выложенного в открытый доступ, сообщает Eurosport. В нем подробно рассказывается о том, что с данными действительно производились манипуляции, причем следы фальсификации заметались максимально нелепо.

Ошиблись с похмелья? WADA открыло подробности манипуляций России с допингом

В частности, стало известно, что основная масса "косяков" в исполнении российских неудавшихся хакеров пришлась на разгар новогодних праздников – с 1-го по 9 января 2019 года, когда в России традиционно устраивают застольные марафоны.

Выяснилось, что за этот период из компьютерной системы лаборатории было удалено 19 982 файла. Также полностью исчезли копии данных за 2008–2011 годы. 8 января администратор удалил 632 файла и их копии, создававшиеся в результате автоматических сохранений, и поставил в системе дату 23 мая 2015 года. При попытке вернуться в правильную дату он допустил ошибку – 01/08/2019 вместо 08/01/2019, в результате чего система оказалась датирована августом 2019-го – еще не наступившего на тот момент числа.

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Из документа также следует, что на основании имеющихся данных из московской лаборатории обвинения в нарушениях антидопинговых правил получили 47 российских спортсменов – 41 штангист, два биатлониста, один борец, два тхэквондиста и один гребец.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Россия была отстранена на четыре года от участия в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

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Автор
Денис Карпов
Тема
допинговый скандал
Место
Россия
Тег
WADA
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Срали мы на эту Wadu
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