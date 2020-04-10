Исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто не может гарантировать, что перенесенные ОИ в столице Японии пройдут летом 2021 года.

"Я не думаю, что кто-то может с уверенностью заявить, что ситуацию с коронавирусом получится взять под контроль до следующего июля. Мы приняли решение перенести Игры на один год. Это означает, что сейчас мы можем лишь продолжать усиленно готовиться к их проведению. Мы очень надеемся, что к следующему году человечество сможет победить это заболевание", – цитирует слова Муто FirstPost.

Олимпийские игры-2020 Variety

Его также спросили об альтернативных вариантах, к которым придется прибегнуть, если коронавирус не будет побежден к тому времени.

"Вместо того, чтобы думать об альтернативных вариантах, человечество должно использовать весь ум и технологии на разработку вакцины от заболевания", – добавил Муто.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны новые даты проведения Олимпиады в Токио, которая была перенесена на 2021 год.

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