"Оргии и свингеры": московский футбольный тренер оказался педофилом-развратником

Родители подростков, которые занимаются в одной из московских спортивных школ, написали коллективное обращение в полицию, пожаловавшись, что их детей развращает тренер Александр Альпов, сообщает РЕН ТВ.

Александр Альпов sports.ru

Родители рассказали, что он высылал их детям странные снимки. На фотографиях, которые получали юные подопечные, тренер запечатлен обнаженным. Он рассказывал подросткам о сексе, оргиях, свингерах и раздумывал, как бы из спортшколы сделать притон и публичный дом,

"В прошлом году я понял, что он окончательно сошел с катушек, когда он мне начал отправлять свои половые гениталии", — рассказал бывший помощник Альпова Сергей Тимофеев, которого уволили по настоятельным просьбам тренера.

У Альпова всего восемь классов образования и в спортшколе он числится куратором. Тренировать детей он формально не имеет права, но делал это, и даже брал за свои услуги деньги.

Ситуацией в итоге занялся Следственный комитет Москвы.

"Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — подтвердили в Следкоме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Выборге задержали 48-летнего тренера по кудо, которого подозревают в педофилии. Спортивный наставник надругался над девочкой прямо в спортзале клуба единоборств.

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